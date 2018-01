Carro-bomba deixa mais de 20 feridos em Bogotá Pelo menos 28 pessoas, entre elas mulheres e crianças, ficaram feridas na explosão de um carro-bomba na zona nordeste de Bogotá. Dezenas de edifícios sofreram graves danos, informam fontes oficiais. O carro, com 50 quilos de explosivos, foi deixado em um estacionamento vizinho ao Centro de Atenção Imediata (CAI) da polícia, e em frente a um dos vários supermercados da região, conhecida como Normandia. A polícia atribuiu o atentado às Farc, e ofereceu 50 milhões de pesos (US$ 19.000) por informações que levem à prisão dos perpetradores. A bomba explodiu às 12h25, no horário local, quando o trânsito na Avenida Boyacá, uma das mais importantes da cidade, é intenso. Dos 28 feridos, oito estão em estado grave. As janelas de edifícios a pelo menos 16 quadras de distância foram destruídas, e bombeiros inspecionam o estado de casas e prédios comerciais da região.