Carro-bomba deixa pelo menos 1 morto e 8 feridos no Iraque Um carro-bomba explodiu nesta quarta-feira, quando um comboio norte-americano passava por Khan Dhari, a oesta de Bagdá. Pelo menos um iraquiano morreru e oito ficaram feridos, disseram fontes médicas e sobreviventes no Hospital Abu Ghraib. ?O carro explodiu no momento em que os americanos passaram e então eles resolveram revidar ao ataque e começaram a disparar?, disse Ali Sada, um dos feridos no ataque. Imagens da detonação obtidas pela APTN apresentam um veículo branco explodir perto de um par de carros militares dos Estados Unidos.