Carro-bomba deixa pelo menos 10 feridos no Iraque Um carro-bomba explodiu nesta sexta-feira em Mosul, norte do Iraque, ferindo pelo menos 10 civis. Segundo o exército norte-americano, a bomba pode ter sido plantada para atingir um comboio dos EUA que estava na fronteira da cidade. Ainda de acordo com o exército, nenhum militar morreu. Os iraquianos feridos foram levados para um hospital da região.