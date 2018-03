Carro-bomba deixa pelo menos seis feridos no Paquistão Pelo menos seis pessoas ficaram feridas no Paquistão - duas em estado crítico - quando uma bomba explodiu hoje em um carro na cidade de Rawalpindi, perto da capital federal, Islamabad, afirmou a polícia. "A bomba foi colocada por terroristas desconhecidos em um carro na rua College, em Rawalpindi", disse aos repórteres o vice-inspetor da polícia, Israr Ahmad. "A polícia trouxe seis pessoas para o nosso hospital e duas estão em estado crítico", afirmou à Associated Press o Dr. Naveed Ata, funcionário do Hospital Distrital. A explosão também danificou vários carros, de acordo com a polícia e testemunhas. Esta foi a segunda explosão na província paquistanesa de Punjab nos últimos quatro dias.