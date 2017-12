Carro-bomba deixa quatro feridos em Bagdá Um suicida detonou um carro-bomba próximo a uma patrulha norte-americana nesta quarta-feira, ferindo dois policiais iraquianos e dois soldados dos EUA em Bagdá. A explosão ocorreu às 7h45 (hora local), perto do aeroporto internacional, e deixou uma enorte cratera no chão e pedaços de ferro retorcido espalhados pela área. As autoridades norte-americanas isolaram o local. Duas rodadas de morteiros caíra na mesma região cerca de 20 minutos depois.