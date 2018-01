Carro-bomba deixa quatro mortos e 24 feridos no Iraque Pelo menos quatro pessoas morreram e 24 foram feridas pela explosão de um carro-bomba em Iskandariya, 50 quilômetros ao sul de Bagdá, segundo informaram fontes policiais iraquianas. As vítimas trabalhavam para a estatal Companhia Pública de Indústrias Mecânicas. O atentado teve como alvo um ônibus da empresa, que recebeu totalmente o impacto da explosão, disseram as fontes. Hatim Ali Mohsen, diretor da empresa, havia sido assassinado a tiros na terça-feira, na mesma região. Ainda não há pistas que revelem por que a companhia se transformou num alvo da violência dos grupos insurgentes. Iskandariya se encontra, junto com Latifiya, Yusufiya e Mahmudiya, no "triângulo da morte", ao sul de Bagdá. Na região, de população mista sunita e xiita, é muito freqüente a violência entre as duas comunidades, assim como a atividade dos grupos insurgentes.