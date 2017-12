Carro-bomba deixa seis mortos e 26 feridos em Bagdá Um atentado com um carro-bomba contra uma patrulha iraquiana deixou seis mortos e 26 feridos, informou o Ministério do Interior do Iraque. A explosão ocorreu na noite de domingo em um café de uma área próxima a várias embaixadas e escritórios corporativos, no distrito de Yadiriyá, em Bagdá. O veículo estava carregava de 500 a 600 quilogramas de explosivos. Entre os feridos estavam 11 policiais.