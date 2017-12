Carro-bomba deixa um morto em Bagdá Um carro-bomba explodiu do lado de fora de uma base da coalizão ao sul de Bagdá, matando um iraquiano e ferindo outro, informam militares americanos. A explosão ocorreu por volta das 8h00 da manhã (hora local) entre as cidades de Hilla e Iskandariya e foi o terceiro ataque do tipo na região em três dias consecutivos. Além disso, os militares informam que o comandante de uma delegacia policial numa vila perto de Hilla foi morto a tiros, enquanto se dirigia ao trabalho. Os assassinos fugiram.