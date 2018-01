Carro-bomba deixa uma pessoa gravemente ferida em Tel-Aviv Um carro-bomba explodiu na manhã desta quarta-feira em Tel-Aviv, em Israel, deixando várias pessoas feridas, uma delas em estado grave. Segundo a polícia, a explosão não foi um atentado terrorista, mas uma briga local entre facção. ?Nós conhecemos o envolvido?, disse Slomit Holtzberg, porta-voz da polícia. O incidente aconteceu no sul de Tel-Aviv, região que mescla casas residenciais e comerciais. Há pouco mais de um mês, os grupos extremistas islâmicos aceitaram uma trégua de três meses sem agressões aos israelenses. O cessar-fogo é mais um passo para tentar implantar o plano "Mapa do Caminho", patrocinado pelos Estados Unidos, Rússia, União Européia e as Nações Unidas.