Carro-bomba do Taleban fere pelo menos seis em Cabul

fPelo menos seis pessoas ficaram feridas com a detonação de um carro-bomba do Taleban nesta terça-feira, 26, próximo a uma base militar americana em Cabul, informaram fontes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O grupo insurgente se responsabilizou pelo ataque por meio de uma mensagem de texto enviada à Associated Press d um telefone geralmente usado pelo grupo insurgente. O alvo foi um comboio internacional militar, segundo o grupo extremista.

O atentado ocorreu perto da base dos EUA de Camp Phoenix, dentro de Cabul. O agressor dirigia um micro-ônibus carregado de explosivos e feriu pelo menos seis civis afegãos, segundo o chefe da unidade de investigações criminais do Afeganistão, Jamil Jumbish. Segundo ele, não havia ainda mortes confirmadas, mas Jumbish acrescentou que não sabia se houve baixas entre as forças da Otan. A aliança ainda não informou sobre possíveis vítimas.

Na semana passada, um violento ataque do Taleban no centro de Cabul paralisou a cidade durante horas. Na ação do dia 18, cinco pessoas morreram, entre civis e forças de segurança, além de sete agressores.