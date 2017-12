Carro bomba é encontrado em Bagdá A polícia do Iraque encontrou hoje um veículo Toyota cheio de explosivos na capital Bagdá. Um cidadão sírio confessou ter preparado o carro-bomba e foi preso. Algumas horas depois, uma bomba foi descoberta em uma via da mesma região no distrito de Ad-Doura. Os soldados norte-americanos detonaram os explosivos do carro, depois de isolar a área onde estava estacionado. Segundo o policial Sahir Shakr, o carro estava próximo a uma escola secundária.