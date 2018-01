Carro-bomba e explosões matam 3 e ferem 7 no Iraque Um carro-bomba explodiu em um movimentado mercado de Mossul nesta quinta-feira e morteiros caíram perto da Embaixada italiana e de uma base da Guarda Nacional do Iraque, em Bagdá, matando três civis e ferindo pelo menos sete. No mercado de frutas e vegetais onde explodiu o carro-bomba, dois iraquianos ficaram feridos. O carro foi detonado um dia depois de combates entre a polícia e insurgentes deixarem quatro militantes mortos. No ataque com morteiros à base da Guarda Nacional do Iraque e aos arredores da Embaixada italiana em Bagdá três civis morreram e cinco ficaram feridos, informou a polícia.