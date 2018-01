Carro-bomba em Bagdá deixa pelo menos 28 mortos Um carro-bomba explodiu em um centro comercial em Bagdá nesta segunda-feira, 5, deixando pelo menos 28 mortos e 44 feridos, segundo informações da polícia local. O atentado acontece semanas após a implementação de um plano de segurança apoiado por tropas americanas para pacificar a violência que castiga a capital iraquiana. O ataque foi perpetrado próximo ao conhecido mercado de Mutanabi, no centro de Bagdá. As chamas se espalharam por carros e lojas e a fumaça tomou conta do céu da capital. Segundo a polícia, o número de mortos ainda pode aumentar. O local onde ocorreu a explosão é uma área mista de comércio de sunitas e xiitas. Outras explosões ocorreram em pontos isolados na capital nos últimos dias, mas nenhuma causou muitas mortes. No domingo, tropas americanas e iraquianas fortaleceram o plano de segurança em bairros xiitas de Bagdá, mas não encontraram resitência. Enquanto isso, o governo iraquiano ordenou novas investigações sobre o caso de 30 prisioneiros encontrados em um escritório da polícia secreta iraquiana no sul do país com sinais de tortura. O avanço do plano de segurança a Sadr City, envolvendo 1.200 soldados na operação, marcou um dos mais importantes passos da estratégia de tentar diminuir a violência sectária e desestruturar o Exército Mahdi, rival dos Estados Unidos e acusado de matar soldados estrangeiros.