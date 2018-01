Carro-bomba explode e deixa nove mortos no Iraque Um carro-bomba explodiu neste sábado em frente a uma delegacia em Mosul, uma das maiores cidades iraquanas, matando pelo menos nove pessoas e deixando outras 45 feridas, segundo testemunhas e pessoas que trabalham no hospital Republicano de Mosul. Testemunhas viram partes de corpos e corpos decaptados espalhados na rua em frente à delegacia. As janelas do prédio foram estilhaçadas e havia muita fumaça no local. Sábado é o dia de pagamento e a delegacia estava cheia de policiais no horário em que ocorreu o ataque, disse o policial Mohammed Fadil. Um porta-voz dos militares norte-americanos admitiu apenas estar ciente do ocorrido. A rede de televisão Al-Jazeera disse que peças do carro que aparentemente carregaba a bomva foram encontradas a uma distância de 300 metros, atingindo e danificando cinco carros que estavam nas imediações, e que não haviam tropas norte-americanas por perto. A delegacia fica próxima do campus da Universidade de Mosul, cidade que dista 365 quilômetros a noroeste de Bagdá.