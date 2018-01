Carro-bomba explode e fere dois no País Basco espanhol Um carro-bomba explodiu hoje no centro da cidade portuária de Bilbao, no norte do País Basco espanhol, lançando estilhaços de vidro que feriram levemente duas pessoas. A polícia basca informou ter desocupado a área antes da explosão em uma movimentada rua comercial depois que um telefonema anônimo advertiu sobre o atentado, atribuindo a ação ao grupo armado basco ETA (sigla de Pátria Basca e Liberdade na língua basca). A explosão na Gran Vía de Bilbao ocorreu às 13h45 locais. Mesmo após cercar a rua com cordões de isolamento, os policiais não haviam conseguido identificar o carro que continha a bomba, disse um porta-voz da instituição. Com a explosão, as janelas dos edifícios próximos partiram-se e uma nuvem de fumaça negra invadiu a zona comercial da cidade. Desde 1968, o grupo separatista ETA tenta criar um País Basco independente em terras do norte da Espanha e do sudeste da França. Nesse período, já assumiu a responsabilidade por mais de 800 assassinatos.