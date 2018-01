Carro-bomba explode em atentado em Bagdá Um carro-bomba explodiu em Bagdá nessa segunda-feira, quando a comitiva do governador da capital do Iraque passava pela região, comunicou o Ministério do Interior. O dirigente, Ali al-Haidri, sobreviveu a um possível atentado arquitetado para matá-lo. Logo após a detonação, atiradores abriram fogo contra a comitiva. Testemunhas dizem que havia muitos corpos ensangüentados e caídos no chão, próximo ao local do ataque. No momento ainda não há informações oficiais sobre as vítimas. Em outro ataque, um soldado norte-americano morreu e outro ficou ferido quando uma bomba explodiu numa estrada de Bagdá, no momento em que um comboio do exército dos Estados Unidos passava pela região. Também não há mais detalhes sobre esse ataque.