Carro-bomba explode em Bagdá e mata pelo menos 32 Um carro-bomba explodiu próximo a uma delegacia em Bagdá, na manhã de terça-feira, disse o exército norte-americano. Até o momento, pelo menos 32 pessoas morreram e outras 88 feriram-se no ataque, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Saad Al-Amili. No momento da explosão, havia uma fila de pessoas na frente da delegacia procurando por emprego. A bomba explodiu na rua Haifa, uma importante via da capital iraquiana marcada por enfrentamentos nesta segunda-feira, entre soldados dos Estados Unidos e militantes iraquianos.