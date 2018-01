Carro-bomba explode em Bagdá e três pessoas morrem Um policial e dois civis morreram na manhã de sexta-feira após a explosão de um carro-bomba numa avenida de al-Karrada, no leste de Bagdá, informaram fontes do Ministério do Interior iraquiano. O atentado, às 9h45 (2h45 de Brasília), teve como alvo o comboio do diretor de Polícia de al-Karrada. Outras duas pessoas foram feridas. Os membros da Polícia e do Exército iraquianos têm sido os alvos preferidos dos insurgentes e grupos terroristas. Eles são considerados colaboracionistas com as tropas de "ocupação" da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, pelo menos 13 pessoas morreram numa onda de ataques e atentados em diferentes áreas do país.