Carro-bomba explode em Basra, no Iraque. Cinco mortos Um terrorista suicida explodiu um carro na passagem de uma patrulha britânica, na cidade de Basra, sul do Iraque, matando a si e mais três civis, segundo informações da polícia. Um homem, suspeito de estar envolvido no ataque e que saiu do veículo minutos antes da explosão, foi pego por passantes e linchado, informou o tenente-coronel Ali Kazem, da polícia iraquiana. Dois outros, que também teriam sido vistos descendo do carro, foram presos pela multidão e entregues à polícia. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas ? três com gravidade ? segundo informações do hospital. As ambulâncias conseguiram resgatar os feridos depois que os policiais afastaram os curiosos que se aglomeraram no local. Mas o corpo do suicida ainda está no veículo. Nenhum soldado britânico foi ferido no ataque. Ao contrário de outras áreas do Iraque, Basra tem estado relativamente calma e tem sido poupada de ataques suicidas como o de Bagdá, ontem que matou pelo menos sete pessoas. As forças da Inglaterra são responsáveis pela segurança da área.