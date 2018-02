Carro-bomba explode em Cabul e mata pelo menos 14

O porta-voz da polícia Hashmat Stanikzai disse que o ataque desta terça-feira foi realizado por um homem que dirigia um utilitário esportivo. Segundo ele, o alvo específico do ataque eram ônibus com funcionários do tribunal, que deixavam o local após o expediente.

O tribunal fica numa rua principal do centro de Cabul, perto da embaixada dos Estados Unidos. Trata-se do segundo ataque na capital afegã em poucos dias. Fonte: Associated Press.