Carro-bomba explode em estacionamento de aeroporto em Madri Um carro-bomba explodiu no estacionamento do aeroporto internacional de Madri deixando quatro pessoas feridas neste sábado, 30, e uma ligação anônima disse que o grupo separatista basco ETA foi o responsável, informou o governo espanhol. Uma grande coluna de fumaça elevou-se sobre o terminal quatro do Aeroporto de Barajas depois da explosão, que parece ter encerrado um cessar-fogo declarado pelo ETA em março depois de quatro décadas de luta armada pela independência do País Basco. O moderno terminal foi evacuado depois de um alerta as 8h locais, quando um homem com sotaque da região basca ligou para um departamento governamental de controle de tráfego e informou que havia uma bomba em um carro modelo Renault Traffic. Logo depois, outra pessoa ligou para os serviços de emergência espanhóis para informar que a responsabilidade pelo atentado era do ETA, disse o governo. A bomba explodiu por volta das 9h (horário local), provocando ferimentos leves em quatro pessoas, incluindo dois policiais. O eventual fim do cessar-fogo seria um revés político para o primeiro-ministro da Espanha, o socialista Jose Luis Rodriguez Zapatero, que em junho havia anunciado o início do processo de paz para encerrar o conflito basco. O ETA matou mais de 800 pessoas durante sua luta armada contra o governo. O grupo anunciou em novembro que iria suspender contatos com as autoridades se não houvesse um progresso rápido nas conversações entre partidos políticos no País Basco sobre o futuro da região. A mídia espanhola também informou que o ETA estava pedindo ao governo que reduzisse a pressão policial sobre membros do grupo e que transferisse guerrilheiros detidos para prisões mais próximas de suas famílias. Matéria ampliada às 10h12