Carro-bomba explode em frente a banco na Arábia Um carro-bomba explodiu neste sábado em frente à sucursal do Banco Saudita Americano na cidade de Jedah, no oeste da Arábia Saudita. Segundo a rede de TV Al Arabiya, o motorista do carro se feriu. Outros atacantes fugiram e se esconderam em uma casa próxima ao consulado dos EUA na cidade. Cerca de 200 policiais cercam a área.