Carro-bomba explode em Londres Um carro-bomba contendo cerca de 40 quilos de explosivos explodiu pouco antes da meia-noite de hoje numa movimentada rua do oeste de Londres, próximo às estações de trem e de metrô de Ealing Broadway. O ataque está sendo considerado como uma tentativa de frustrar os esforços de paz na Irlanda. ?Não acredito que estive tão próximo da morte?, disse Richard Seaman, de 24 anos, um dos sete feridos na explosão. Seaman foi hospitalizado com fraturas nas costelas. Sua namorada, de 23 anos, Andrea Carragher, também foi hospitalizada com ferimentos na coluna. Outras duas pessoas - um homem de 50 anos e outro de 20 foram levados ao Ealing Hospital com ferimentos nos ombros. Os outros três feridos foram medicados e liberados. A Polícia atribui o atentado a dissidentes do Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla em inglês) que estariam tentando fomentar conflitos com o governo inglês num momento crucial das negociações de paz. ?Essa bomba tinha o objetivo de matar e aleijar pessoas?, disse o assistente substituto do Comissariado, Alan Fry, chefe do braço anti-terrorista da Scotland Yard. Fry revelou que um serviço médico foi avisado, por telefone, às 23h33 de que haveria e explosão. A explosão aconteceu um dia depois de o governo britânico publicar novas propostas para incentivar o desarmamento do IRA, um dos principais objetivos das negociações de paz no norte da Irlanda desde 1998. O IRA adotou o cessar-fogo, mas o processo de paz está sendo boicotado pelo chamado IRA Autêntico, uma ramificação do grupo que vem sendo acusada de uma série de explosões na Grã-Bretanha. Na quarta-feira, as autoridades desarmaram um carro-bomba do lado de fora do aeroporto internacional de Belfast que, de acordo com suspeitas da polícia, teria sido colocada ali por membros do IRA Autêntico.