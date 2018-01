Carro-bomba explode em mercado russo Um carro-bomba explodiu nesta terça-feira no principal mercado de Vladikavkaz, uma cidade do sul da Rússia, perto da república da Chechênia. Uma nuvem densa de fumaça envolvia o local enquanto bombeiros tentavam apagar as chamas. Não se sabe ainda se há mortos ou feridos. Os vidros de alguns dos prédios ao redor foram estilhaçados. Em 1999, uma explosão no mesmo local deixou 55 mortos e 168 feridos. Vladikavkaz é capital da província russa de Ossétia do Norte, a oeste da Chechênia, onde rebeldes combatem forças russas desde 1999.