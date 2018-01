Carro-bomba explode na Colômbia Uma pessoa ficou ferida na explosão de um carro-bomba na noite deste sábado no norte de Bogotá, informou um porta-voz da polícia. "Era um carro carregado com explosivos, mas não era de muito poder. Temos um civil ferido", disse, destacando que ainda não é possível saber a autoria do ataque, mas "tudo aponta para as milícias das Farc". O atentado acontece a quatro dias da posse do presidente eleito Alvaro Uribe. Mas cedo, 13 pessoas, entre elas um militar, dois civis e 11 guerrilheiros das Farc, morreram em confrontos em Medellín. Após 16 horas de combates, a polícia informou que um dos civis mortos é uma menina de 13 anos, vítima de uma bala perdida quando assistia televisão em casa. A operação conjunta do Exército e de polícia secreta feriu ainda outros seis militares e um número não determinado de guerrilheiros.