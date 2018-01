Carro-bomba explode na Espanha Uma explosão aconteceu na manhã deste sábado em frente a um hotel na cidade de Salou, próxima a Tarragona, no nordeste da Espanha. O detonamento ocorreu logo após as 8h da manhã (horário local), quando homens da Guarda Civil espanhola tentavam desativar um carro-bomba que estava parado no estacionamento do hotel. A explosão não deixou vítimas. O hotel havia sido evacuado, logo depois que uma ligação anônima, alegando ser do ETA, advertiu as autoridades de San Sebastián, no País Basco, sobre a presença do carro-bomba. No momento da explosão, os peritos da Guarda Civil tentavam desativar o dispositivo, armado em automóvel Renault 25, de cor branca. Salou é um povoado turístico perto da Costa Brava, bastante freqüentado por turistas espanhóis, franceses, ingleses e alemães, dentre outros.