Carro-bomba explode na Espanha e deixa 1 ferido Um carro-bomba explodiu na cidade de Vitória, capital do País Basco na Espanha, por volta das 6h de hoje (1h, em Brasília), danificando o prédio de um tribunal e queimando vários carros. A fachada de vidro do prédio foi destruída e cerca de 20 carros estacionados na rua pegaram fogo. De acordo com a agência de notícias Efe, uma pessoa ficou ligeiramente ferida na explosão. O ministro basco da Justiça, Segurança, Emprego e Previdência Social, Joseba Azkarraga, culpou os rebeldes do grupo separatista ETA pelo ataque. A polícia disse ter recebido um aviso sobre a explosão por telefone, 25 minutos antes do incidente. O ETA já provocou a morte de mais de 800 pessoas em seus 32 anos de luta pela criação de um País Basco independente.