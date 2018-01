Carro-bomba explode na Espanha sem deixar vítimas Um carro-bomba explodiu hoje em Santander, no norte da Espanha, sem causar mortes nem ferimentos. O veículo estava em um estacionamento subterrâneo no centro da cidade, junto a um posto dos Correios, que foi desocupado rapidamente após uma chamada telefônica na qual o atentado foi anunciado. Uma pessoa que se identificou como integrante da organização separatista armada basca ETA advertiu sobre a presença do explosivo por meio de um telefonema para o jornal basco Gara. A polícia, alertada pelo diário, pôde desocupar a tempo o lugar e isolar a zona antes da explosão da bomba. Os agentes mantêm agora o lugar isolado e tentam verificar se alguma pessoa ficou ferida e se houve danos materiais. Aparentemente, segundo os policiais, ninguém ficou ferido.