Carro-bomba explode no centro de Bagdá A explosão de um carro-bomba sacudiu Bagdá nesta terça-feira, informou o Ministério do Interior. O dispositivo foi detonado na rua al-Rashid, no centro da cidade, e vítimas foram reportadas, disse coronel Adnan Abdul-Rahman, do ministério. No entanto, até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre os estados das pessoas atingidas pela explosão.