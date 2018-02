Carro-bomba explode no Iraque e mata 8

A cidade é predominantemente xiita. O ataque ocorrido por volta das 10 da manhã (horário local) acontece alguns dias antes de uma peregrinação que pode atrair ainda mais violência. Na terça-feira, outros atentados semelhantes deixaram ao menos 40 mortos em todo o país.

Em Bagdá, uma série de ataques a tiros contra forças de segurança e autoridades do governo mataram três iraquianos. Os alvos foram dois policiais e um empregado do parlamento. Os atiradores utilizaram armas com silenciador e conseguiram escapar da polícia. As informações são da Associated Press.