Carro-bomba explode no nordeste colombiano Um carro-bomba explodiu no centro de uma cidade do nordeste da Colômbia, causando consideráveis perdas materiais, mas sem deixar nenhum ferido ou morto. "A bomba explodiu de madrugada, destruindo lojas e causando danos a edifícios residenciais, com a queda de paredes e vidros", disse o secretário de governo, Aníbal Gómez Pimiento. 60 quilos de explosivos Os danos provocados pela explosão ocorreram num raio de três quarteirões a partir do local, na cidade de Valledupar, que fica a cerca de 660 km ao norte da capital, Bogotá, e tem uma população de 300.000 habitantes. Segundo a polícia, a explosão foi provocada por 50 quilos de explosivos colocados em um automóvel Renault. Até esta tarde, nenhum grupo havia reivindicado o atentado, mas o comandante da polícia do departamento (Estado) de Cesar, coronel Mario José Guavitonsa, disse que, "de acordo com os primeiros indícios, seriam as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia)", a maior guerrilha do país.