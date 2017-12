Carro-bomba explode no norte da Espanha Um carro-bomba explodiu hoje no centro de Logroño, uma cidade do norte da Espanha, provocando danos e ferimentos leves em vários residentes. Minutos antes da explosão, a polícia havia recebido aviso por telefone de um homem pertencente ao grupo separatista basco ETA. A explosão destruiu vidros de carros e janelas de edifícios de uma grande área comercial do centro da cidade. O acidente ocorre dois dias antes da visita do presidente dos EUA, George W. Bush, à Espanha, primeira escala de seu primeiro giro pela Europa. A polícia isolou a área e iniciou uma investigação. Logroño, capital da região de Rioja, fica a 250 quilômetros ao norte de Madri. A explosão parece ter sido programada para ocorrer durante as festividades de São Barnabé, patrono da cidade. Vários políticos bascos condenaram o atentado. O ETA já causou a morte de cerca de 800 pessoas desde o início de sua luta armada pela independência do País Basco, em 1968.