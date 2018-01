Carro-bomba explode no norte do Iraque Um carro-bomba explodiu na frente de um escritório usado por soldados americanos no norte do Iraque, divulgou a rede CNN-Turquia. Várias pessoas ficaram feridas. Autoridades americanas em Bagdá disseram que não podem, ainda, confirmar o atentado. Segundo a CNN-Turquia, alto-falantes na área do ataque transmitem pedidos de doação de sangue para os feridos.