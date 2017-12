Carro-bomba explode próximo à embaixada do Irã em Bagdá Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na explosão de um carro-bomba ocorrida neste domingo perto da embaixada iraniana no centro de Bagdá, informaram fontes dos serviços de segurança iraquianos. O atentado se deu a cerca de cinqüenta metros da embaixada, no distrito de Karrada Miriam. A explosão aconteceu quando as ruas do centro de Bagdá se encontram com grande circulação, na maior parte trabalhadores que caminham aos seus locais de trabalho. A embaixada foi imediatamente interditada. Na véspera, ao menos 20 pessoas morreram em diferentes ataques de várias partes da capital iraquiana.