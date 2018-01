Carro-bomba faz sete mortos em Bagdá A explosão de um carro-bomba num mercado no norte de Bagdá, nesta sexta-feira, matou pelo menos sete pessoas, além de ferir outras 33, informaram fontes policiais. O capitão Wosam Saad, da polícia da capital iraquiana, disse que a explosão aconteceu pouco antes das 10 horas (3 horas de Brasília) nas imediações do mercado Al Yumuah, no bairro Al Najba. A fonte acrescentou que os serviços de emergência estão trabalhando no local, isolado pela polícia, e que o número de vítimas pode aumentar.