Carro-bomba fere 6 perto de base dos EUA em Cabul Um carro-bomba explodiu hoje perto de uma base militar na capital do Afeganistão e feriu pelo menos seis pessoas, de acordo com funcionários afegãos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O Taleban reivindicou o ataque em uma mensagem de texto enviada de um telefone normalmente usado pelo grupo insurgente. O alvo foi um comboio internacional militar, segundo o grupo extremista.