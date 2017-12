Carro-bomba fere pelo menos 15 na Colômbia Um carro-bomba que explodiu na manhã desta segunda-feira em San Martín, no sul da Colômbia, deixou pelo menos 15 pessoas feridas e uma vasta destruição material. O prefeito, Luis Eduardo Díaz, informou que as casas e edifícios num raio de até oito quadras em torno do local da explosão sofreram grandes danos. A polícia informou que o carro explodiu por volta das 7h20 (hora local) desta manhã no centro desta pequena cidade do departamento (Estado) de Meta, que fica a cerca de 110 km ao sul de Bogotá e a dezenas de quilômetros da zona de distensão controlada pela guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).