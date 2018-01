Carro-bomba fere pelo menos seis soldados, em Mosul Um carro-bomba explodiu na cidade de Mosul, no norte do Iraque, quando um comboio com soldados norte-americanos passava pelo local. Pelo menos seis oficiais ficaram feridos, informaram fontes militares nesta quarta-feira. O ataque aconteceu na noite de terça-feira e testemunham disseram que o veículo atingido foi completamente destruído. Segundo a capitã Angela Bowman, da força especial Olympia, cinco dos soldados feridos já voltaram as suas atividades.