Carro-bomba fere quatro em Madri Um carro-bomba explodiu na noite desta sexta-feira no centro de Madri deixando pelo menos quatro feridos, informaram fontes locais. Os feridos seriam três pedestres e um guarda. Momentos antes da explosão, a polícia recebeu um telefonema anônimo que alertava sobre o atentado, atribuído ao grupo separatista ETA (Pátria Basca e Liberdade). A polícia isolou a área. A detonação ocorreu por volta da meia-noite local e causou a queda parcial da fachada de um edifício. Fontes da polícia disseram que alguns veículos estacionados nas proximidades ficaram danificados. O atentado atribuído ao ETA coincide com o encerramento da campanha política para as eleições de domingo no País Basco.