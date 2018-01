Carro-bomba fere quatro norte-americanos no Afeganistão Um automóvel repleto de explosivos foi detonado nesta sexta-feira durante a passagem de um comboio norte-americano pelo sul do Afeganistão. Quatro militares ficaram gravemente feridos. A explosão foi apenas um dos vários ataques registrados na região desde a noite desta quinta. Mais de 600 pessoas, entre elas soldados e civis, morreram no Afeganistão nos últimos 12 meses.