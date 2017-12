Carro-bomba mata 10 e fere mais de 48 pessoas no Iraque Um carro-bomba explodiu neste sábado perto de um posto policial no Iraque, matando 10 policiais iraquianos e ferindo mais 48 pessoas. A explosão aconteceu a 230 quilômetros a oeste de Bagdá. As forças armadas dos Estados Unidos confirmaram que não há nenhum norte-americano entre os mortos. Em Samarra, a cem quilômetros da capital, Bagdá, os iraquianos informaram que quatro membros da guarda nacional morreram quando outro suicida explodiu o próprio carro em um posto de fiscalização. Logo depois da explosão em Ramadi, uma série de explosões foi ouvida em Bagdá. Segundo um correspondente da BBC as explosões teriam ocorrido na chamada zona verde, a área mais protegida da cidade onde está a sede do governo interino iraquiano e o quartel-general das forças americanas. Os ataques ocorreram pouco depois de as forças americanas no Iraque terem anunciado que capturaram um "importante líder" do grupo do militante Abu Musab al-Zarqawi.