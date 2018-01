Carro-bomba mata 10 no Iraque; polícia impede 2º atentado Um carro-bomba foi detonado perto de um complexo de edifícios públicos na cidade de Haditha, no oeste do Iraque, matando 10 iraquianos. Em Karbala, a polícia evitou ataque semelhante, ao perseguir um carro cheio de explosivos. Os dois terroristas no interior do veículo detonaram as bombas prematuramente, matando apenas a si mesmos. Ontem, um ataque suicida matou pelo menos 10 pessoas com um carro-bomba, e o governador de Mosul foi morto numa emboscada contra o comboio no qual viajava. Em entrevista coletiva, o premier Iyad Allawi disse que o Diretório Geral de Segurança ?aniquilará esses grupos terroristas, se Deus quiser?. O diretório é um novo organismo criado pelo governo provisório. Allawi afirmou ter pedido a Bangladesh, Índia, Paquistão, Marrocos e Egito para que enviem tropas para a força internacional que auxilia na segurança do Iraque.