Carro-bomba mata 11 franceses no Paquistão Um atentado com carro-bomba matou hoje 11 engenheiros franceses trabalhando num submarino para a Marinha do Paquistão. As suspeitas recaíram sobre grupos islâmicos radicais, irritados com o apoio do governo militar à guerra contra o terrorismo liderada pelos Estados Unidos. Três paquistaneses também foram mortos: o motorista de um ônibus que levava os engenheiros para o porto no Mar da Arábia, um transeunte e o suposto atacante suicida, segundo a polícia. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas na explosão, na frente do Hotel Sheraton. A polícia informou que 23 pessoas foram hospitalizadas, 12 delas, francesas. Ninguém assumiu responsabilidade pelo atentado, que transformou o ônibus num monte de ferros retorcidos, estilhaçou janelas dos prédios vizinhos e deixou uma cratera de 3 metros de diâmetro na rua. Mas militantes islâmicos, que apoiavam o antigo regime Taleban do Afeganistão e se opõem à aliança do Paquistão com os EUA, já assumiram ataques fatais anteriores contra estrangeiros no Paquistão. Em janeiro, o presidente, general Pervez Musharraf, colocou na ilegalidade cinco grupos militantes islâmicos, alguns deles com vínculos próximos com a Al-Qaeda de Osama bin Laden, e que juraram vingança. Falando na televisão estatal, Musharraf prometeu reagir contra o que chamou de tentativa de desestabilização do Paquistão. "Este ato de terrorismo internacional tem de ser enfrentado com força total", disse. "Meu governo tem a completa determinação para enfrentar esta ameaça". Ao mesmo tempo, Musharraf apelou por compreensão para o "nosso ambiente doméstico, que é resultado de nossa cooperação contra o terrorismo internacional... O Paquistão fará, e já está fazendo, todo o possível para combater o terrorismo internacional", afirmou. Foi o terceiro ataque fatal contra estrangeiros neste ano, no Paquistão. Terroristas jogaram em março granadas numa igreja em Islamabad repleta de estrangeiros, matando cinco pessoas. Em janeiro, um repórter do Wall Street Journal, Daniel Pearl, foi seqüestrado em Karachi e morto por islamitas radicais que protestavam contra a detenção de integrantes do Taleban e da Al-Qaeda em Guantânamo, Cuba. O último golpe na confiança internacional fez a bolsa de valores de Karachi cair 3%. A Singapore Airlines suspendeu todos seus vôos para o Paquistão a partir de sexta-feira, alegando "prevalecente situação de segurança". As equipes de críquete da Nova Zelândia e do Paquistão cancelaram uma partida que começaria hoje, em Karachi. Os dois times estavam concentrados num hotel em frente ao Sheraton. O atentado O ônibus de 45 lugares estava estacionado diante do Hotel Sheraton quando, segundo testemunhas, um carro cantando pneus esbarrou nele. Segundos depois, uma forte explosão destruiu vários carros próximos. Ambulâncias tiveram dificuldades de chegar ao local devido aos congestionamentos da manhã em Karachi, a maior cidade paquistanesa, com 14 milhões de habitantes. A polícia, e mesmo alguns feridos, paravam carros para transportar pessoas para o hospital. A polícia resgatou um corpo carbonizado do carro que, acredita-se, seja o do atacante suicida. A pedido da França, o Ministério da Defesa alemão estava enviando um Airbus A-310 especialmente equipado para transferir os feridos. As vítimas francesas eram engenheiros da companhia estatal de construção naval da França que construíam um segundo submarino Agosta que o Paquistão comprou de Paris, segundo autoridades. O presidente francês, Jacques Chirac, condenou o "odioso" ataque e enviou para o Paquistão sua nova ministra da Defesa. Num telefonema, Chirac pediu a Musharraf para tomar todas as medidas necessárias para proteger a comunidade francesa e "encontrar e punir os autores desse ataque terrorista". Musharraf convidou autoridades francesas para acompanharem as investigações.