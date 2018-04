Carro-bomba mata 12 em rodoviária no Paquistão

A violência caiu de maneira significativa em Peshawar e em outras áreas do Paquistão no último ano, após ofensivas do exército contra o Taleban paquistanês no noroeste do país. Porém, os ataques seguem ocorrendo quase diariamente. No atentado desta quinta-feira não ficou claro o porquê da escolha da rodoviária como alvo. O carro-bomba utilizado no ataque carregava cerca de 45 quilos de explosivos, disse o chefe da polícia de Peshawar, Siraj Ahmed.

Mais de 530 atentados a bomba mataram perto de 4.900 pessoas no Paquistão depois que as tropas do governo, em julho de 2007, invadiram uma mesquita em Islamabad onde estavam escondidos extremistas islâmicos, o que provocou uma insurgência liderada pelo Taleban local. Na última sexta-feira, um homem-bomba matou 31 pessoas em uma área predominantemente xiita na cidade de Parachinar, no distrito tribal de Kurram. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.