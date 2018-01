Carro-bomba mata 13 em velório no Iraque Treze pessoas morreram na cidade de Khalis, quando um carro-bomba explodiu, nesta terça-feira, justamente no local onde se realizava o velório das vítimas de outro ataque. A explosão do carro-bomba ocorreu dois dias depois que homens armados metralharam um prédio que pertence a um membro da câmara local, matando dois e ferindo outros dois. Khalis fica perto da cidade de Baqouba, cerca de 55 quilômetros a nordeste de Bagdá; em Baqouba, na semana passada, ocorreu uma batalha dura entre soldados americanos e rebeldes iraquianos que tentaram invadir prédios oficiais e postos de polícia dias antes de o governo provisório assumir o poder no país.