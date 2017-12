Carro-bomba mata 2 na porta da embaixada turca em Bagdá Um carro-bomba explodiu no portão de entrada da embaixada da Turquia, em Bagdá, matando duas pessoas, incluindo o motorista do veículo, e ferindo outras duas pessoas, funcionários da embaixada, informou a rede de TV turca NTV. Testemunhas afirmaram que o carro se chocou ao portão da embaixada e explodiu logo em seguida. A polícia iraquiana e tropas norte-americanas isolaram a área e impediam o acesso de jornalistas ao prédio. O atentado ocorre dois dias após a poderosa explosão no Bagdá Hotel, que abriga representantes norte-americanos e membros do conselho de governança do Iraque. Pelo menos oito pessoas, incluindo o terrorista, morreram. O Parlamento turco aprovou, recentemente, o pedido de autorização do governo para enviar força de paz ao Iraque, um passo defendido pelos EUA, mas criticado pelo governo de governança iraquiano e e pela minoria curda.