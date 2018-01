Carro-bomba mata 2 no Iraque Um carro-bomba explodiu nesta segunda-feira próximo à zona verde, onde está o quartel-general das forças norte-americanas, deixando dois mortos e mais de 20 feridos. A explosão ocorreu na rua Kindi, no bairro de Harithiyah, cerca de 500 metros do local onde o presidente do Conselho de Governo do Iraque, Izzadine Saleem, foi assassinado em 17 de maio. Não está claro qual o alvo da explosão, mas residentes afirmam não haver autoridades do governo vivendo nas imediações.