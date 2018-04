Carro bomba mata 21 guardas da presidência do Iêmen Sana, 25 (AE) - Uma fonte do setor de saúde do Iêmen afirmou que um carro bomba explodiu em frente ao portão de um complexo presidencial na cidade de al-Mukalla, no sul do país, e deixou 21 guardas do governo mortos. Uma outra fonte disse que trata-se de um ataque suicida, mas não forneceu números sobre mortos. Separatistas do sul e insurgentes islâmicos são ativos na região.