Carro-bomba mata 27 peregrinos e fere 60 no Iraque A explosão de um carro-bomba na periferia da cidade sagrada de Kerbala, no sul do Iraque, provocou a morte de pelo menos 27 peregrinos xiitas, informaram hoje fontes na polícia local. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas no atentado, ocorrido pouco depois do meio-dia local de hoje numa área logo ao leste de Kerbala, perto de um dos três principais acessos à cidade sagrada, prosseguiu a fonte policial. Uma segunda fonte nas forças locais de segurança confirmou o número de vítimas.