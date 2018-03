A TV informou que a bomba foi colocada em um carro no bairro de Rokn Eddin e que a equipe de desmontagem de bomba estava trabalhando em outro dispositivo. "A explosão terrorista foi o resultado de uma grande bomba escondida em um carro. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas, de acordo com uma contagem preliminar", afirmou a TV. As informações são da Dow Jones.